Казахстан занял второе место в международном конкурсе «Мастер-оружейник»

Пенза, , 20:42 — REGNUM Военнослужащие из Казахстана заняли второе место в международном конкурсе «Мастер-оружейник», который проходил на полигоне «Учебный» в Пензенской области РФ, сообщили 6 августа в пресс-службе министерства обороны республики.

Первое место заняла сборная России, на третьем оказались военнослужащие из Узбекистана. В соревнованиях принимали участие представители Армении, Ирана, Казахстана, Китая, России и Узбекистана, которые показали свои умения обслуживания военной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа на подмосковном полигоне Алабино военнослужащие Казахстана вышли в полуфинал международного конкурса «Танковый биатлон».

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан вышел в полуфинал «Танкового биатлона» в Подмосковье