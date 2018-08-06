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Казахстан занял второе место в международном конкурсе «Мастер-оружейник»

Политика

В соревнованиях принимали участие представители Армении, Ирана, Казахстана, Китая, России и Узбекистана

Пенза, 6 августа 2018, 20:42 — REGNUM  Военнослужащие из Казахстана заняли второе место в международном конкурсе «Мастер-оружейник», который проходил на полигоне «Учебный» в Пензенской области РФ, сообщили 6 августа в пресс-службе министерства обороны республики.

Первое место заняла сборная России, на третьем оказались военнослужащие из Узбекистана. В соревнованиях принимали участие представители Армении, Ирана, Казахстана, Китая, России и Узбекистана, которые показали свои умения обслуживания военной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа на подмосковном полигоне Алабино военнослужащие Казахстана вышли в полуфинал международного конкурса «Танковый биатлон».

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан вышел в полуфинал «Танкового биатлона» в Подмосковье

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Армейские международные игры — 2018 (АрМИ)
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