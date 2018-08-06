Правительство Индии рассмотрит возможность блокировки WhatsApp и Facebook

Нью-Дели, , 20:42 — REGNUM По сообщению индийского новостного издания «Джагран», правительство Индии направило направило официальный запрос национальным операторам связи и Интернет-провайдерам с просьбой предоставить техническую информацию о возможности блокировки таких приложений, как Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram и других.

Поводом для рассмотрения данного вопроса стала убежденность правительства Индии, что такие приложения, как Facebook и WhatsApp использовались для распространения фейковых новостей. Правительство уже предприняло ряд шагов для борьбы с распространением ложной политической информации в данных приложениях и даже добилось сотрудничества от руководства WhatsApp. Однако оно всё же рассматривает и возможность того, как эти мобильные приложения могут быть отключены в Интернете, если возникнет необходимость.

В своем запросе министерство коммуникаций и информационных технологий Индии от имени всего правительства особо отметило, что блокировка данных приложений может быть осуществлена на основе положения специального закона об информационных технологиях, позволяющего блокировать Интернет-ресурсы в национальных интересах.