Украинский «политузник» отказался давать комментарии до разговора с СБУ

Киев, , 20:43 — REGNUM Освободившийся из российской колонии житель Крыма Александр Костенко расскажет о своем пребывании в России только после разговора с СБУ, сообщил 6 августа корреспондент агентства «УНИАН».

Костенко встретился в Киеве с матерью и уполномоченной Верховной рады по правам человека Людмилой Денисовой.

«Я еще сейчас не буду ничего комментировать, потому что со спецслужбами поговорю», — заявил Костенко журналисту, который попросил прокомментировать информацию о наличии российского гражданства.

Напомним, популярный украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал информацию, согласно которой новоиспеченный «узник Кремля» информировал российские спецслужбы о ситуации во время Майдана, имеет российский паспорт, а главное, на Украине против него открыты уголовные дела, по которым Костенко грозит 12−15 лет тюрьмы.

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