Понедельник, 6 Августа 2018 года
20:53:32 МСК

Советник президента Грузии: НАТО – единственная гарантия безопасности

Политика

Тенгиз Пхаладзе считает, что серьезное отношение России к перспективе вступления Грузии в альянс – результат Брюссельского саммита

Советник президента Грузии: НАТО – единственная гарантия безопасности
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
НАТО

Тбилиси, 6 августа 2018, 20:37 — REGNUM  Вступление в НАТО — единственная гарантия обеспечения безопасности и развития Грузии и всего региона в целом, заявил советник президента Грузии по вопросам международных отношений Тенгиз Пхаладзе, комментируя слова премьер-министра России Дмитрия Медведева о том, что вступление Грузии в НАТО может привести к катастрофическим последствиям.

По мнению Тенгиза Пхаладзе, опасения России не напрасны, а серьезность ее отношения к перспективе вступления Грузии в альянс вызвана результатами последнего, Брюссельского саммита.

«Ничего нового ни в содержании, ни в тоне этого заявления нет. Россия пытается развивать миф о том, что интеграция Грузии с НАТО может привести к дестабилизации и напряженности. Прежде всего отмечу, что в России, особенно после саммита НАТО, серьезно относятся к перспективе вступления Грузии в НАТО, и хочу сказать, что мы с партнерами приложим все усилия к тому, чтобы максимально быстро претворить эту перспективу в реальность», — подчеркнул советник президента.

Ранее СМИ распространили комментарий Дмитрия Медведева, который предсказал, что вступление Грузии в НАТО может привести к катастрофическим последствиям и конфликтам.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вступление Украины и Грузии в НАТО
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить