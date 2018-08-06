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Суд США разрешил девушке, считающей себя юношей, посещать мужской туалет

Политика

Девушка из штата Индиана подала в суд после того, как ей сказали использовать женскую уборную

Вашингтон, 6 августа 2018, 20:46 — REGNUM  Федеральный суд США постановил позволить 17-летней студентке, считающей себя мужчиной, посещать мужской туалет, сообщает 6 августа Associated Press.

Девушка из штата Индиана подала в суд после того, как ей сказали использовать женскую уборную. Она посчитала, что ее права были нарушены.

Напомним, в некоторых странах ЕС, а также США распространены правозащитные организации, сражающиеся за права так называемых трансгендеров: лиц, считающих себя принадлежащими к противоположному полу. Несмотря на то, что подобные воззрения кажутся кому-то смехотворными, они начинают активно внедряться в общественное сознание.

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