Евросоюз будет блокировать антииранские санкции США

Брюссель, , 20:14 — REGNUM Страны Евросоюза с 7 августа будут блокировать действие санкций США против Ирана, сообщила 6 августа журналистам представитель Еврокомиссии Мина Андреева.

Уточняется, что в июле 2018 года главы МИД стран, входящих в Евросоюз, приняли поправки в так называемый «Блокирующий статут».

Теперь на территории Европы антииранские санкции США признаются недействительными, а европейским бизнесменам напрямую запрещается разрывать деловые отношения с иранскими бизнес-структурами и государственными компаниями.

Как сообщало ИА REGNUM, выход США из многосторонней ядерной сделки с Ираном с последующим восстановлением антииранских санкций не встретил одобрения со стороны европейских сателлитов Вашингтона, так как это наносит серьезный экономический ущерб странам Евросоюза.

Напомним, все остальные участники иранской ядерной сделки заявили о намерении сохранить действие всех прежних договоренностей и экономических отношений с Ираном.

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