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Россия и Узбекистан подготовятся к заседанию межправительственной комиссии

Политика

Переговоры рабочих групп пройдут с 7 по 9 августа в Москве

Россия и Узбекистан подготовятся к заседанию межправительственной комиссии
Иллюстрация: Mil.ru
Россия и Узбекистан

Ташкент, 6 августа 2018, 20:22 — REGNUM  Рабочие группы Узбекистана и России обсудят подготовку десятого заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, сообщили 6 августа в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.

Переговоры рабочих групп пройдут с 7 по 9 августа в Москве. В состав делегации из Узбекистана войдут представители МИД, внешней торговли, занятости и трудовых отношений и другие ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля главы МИД России и Узбекистана Сергей Лавров и Абдулазиз Камилов провели телефонный разговор, посвящённый двусторонним отношениям. Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

Читайте ранее в этом сюжете: Главы МИД России и Узбекистана провели телефонные переговоры

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Российско-узбекистанские отношения
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