Узбекистан примет участие в работе над соглашением о едином рынке услуг СНГ

Ташкент, , 20:20 — REGNUM В Узбекистане создана межведомственная рабочая группа для участия в разработке соглашения о свободной торговле услугами между странами СНГ, сообщили 6 августа в пресс-службе министерства внешней торговли республик.

Планируется, что в рамках соглашения всем компаниям, организациям и учреждениям стран СНГ будет предоставлен доступ к рынку услуг. Соглашение будет охватывать широкий спектр услуг, в том числе финансовые, банковские, транспортные, образовательные и другие услуги. Работа над документом ведется с 2012 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Узбекистан присоединился к соглашению о создании общего научно-технологического пространства в рамках СНГ. Соответствующее постановление подписал президент республики Шавкат Мирзиёев.

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