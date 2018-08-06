Депутат Рады мечтает «освободить» от русских Крым, Донбасс и Чечню

Киев, , 20:14 — REGNUM Народный депутат Украины Игорь Мосийчук поздравил чеченских террористов с годовщиной «освобождения» Грозного от российских войск. Политик опубликовал сообщение 6 августа на своей станице в социальной сети Facebook.

Мосийчук напомнил о штурме Грозного чеченскими боевиками, состоявшемся 6 августа 1996 года:

«Горжусь, что в этой уникальной войсковой операции в рядах войск Ичкерии участвовали украинские добровольцы, мои побратимы из подразделения УНСО «Викинг» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)«

Народный депутат Украины выразил надежду, что города Крыма, Донбасса и Чечни будут свободны от влияния России, а политические лидеры регионов повешены:

«Верю, что уже скоро наши боевые флаги будут развеваться над освобожденными от российских оккупантов Луганском, Донецком, Симферополе и Грозным! А предатели Захарченко, Аксёнов и Кадыров, как те шакалы, украсят виселицы».

Напомним, боевики неонацистской организации УНА-УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ) участвовали почти во всех вооруженных конфликтах на постсоветском пространстве — в Приднестровье, в грузино-абхазском конфликте, в обеих чеченских кампаниях, участвовали в нападении на Дагестан. Главарем украинского отряда «Викинг» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Чечне был бандит, позже один из руководителей «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александр Музычко, застреленный во время задержания в марте 2014 года.