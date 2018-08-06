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Житель Кёльна подаст жалобу за расистское нападение

Политика

Мужчина, работающий в такси, подвергся нападению после того, как отказался включить музыку по требованию клиента

Берлин, 6 августа 2018, 20:11 — REGNUM  Житель Кельна турецкого происхождения подаст жалобу на нападение в свой адрес, осуществленное по причинам межнациональной вражды, сообщает 6 августа Anadolu.

Мужчина, работающий в такси, подвергся нападению после того, как отказался включить музыку по требованию клиента. В ответ подвыпивший мужчина начал бить его и выкрикивать ксенофобские лозунги.

Напомним, как отмечают эксперты, расизм и ксенофобия в Германии значительно возросли, причиной тому стала миграционная политика, проводимая правительством страны.

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