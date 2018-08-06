Понедельник, 6 Августа 2018 года
20:52:43 МСК

СМИ: Великобритания попросит РФ «выдать подозреваемых» по делу Скрипалей

Политика

«Расследование» близко к завершению

Лондон, 6 августа 2018, 19:54 — REGNUM  Власти Великобритании планируют запросить у Российской Федерации экстрадицию двух «подозреваемых» по так называемому делу об отравлении в Солсбери. Об этом сегодня, 6 августа, пишет The Guadian со ссылкой на источники в правительстве Британии и службе безопасности.

Издание пишет, что британская Королевская уголовная прокуратура направит в Россию запрос на экстрадицию двух лиц, которые, по мнению британских властей, причастны к покушению на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочь Юлию в марте 2018 года в английском городе Солсбери.

Отмечается, что расследование инцидента в Солсбери близко к завершению. Однако в объективность этого расследования мало кто верит.

Посольство России в Лондоне уже не раз призывало британские власти к прозрачному расследованию инцидента в Солсбери.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить