Лондон, , 19:54 — REGNUM Власти Великобритании планируют запросить у Российской Федерации экстрадицию двух «подозреваемых» по так называемому делу об отравлении в Солсбери. Об этом сегодня, 6 августа, пишет The Guadian со ссылкой на источники в правительстве Британии и службе безопасности.

Издание пишет, что британская Королевская уголовная прокуратура направит в Россию запрос на экстрадицию двух лиц, которые, по мнению британских властей, причастны к покушению на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочь Юлию в марте 2018 года в английском городе Солсбери.

Отмечается, что расследование инцидента в Солсбери близко к завершению. Однако в объективность этого расследования мало кто верит.

Посольство России в Лондоне уже не раз призывало британские власти к прозрачному расследованию инцидента в Солсбери.