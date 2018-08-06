Пентагон выделил $800 млн на разработку подводных беспилотников

Вашингтон, , 19:46 — REGNUM Министерство обороны США заключило контракты на общую сумму около $800 млн на разработку беспилотных подводных аппаратов, передаёт 6 августа газета Stars & Stripes.

По информации издания, на минувшей неделе Пентагон отобрал 23 компании для заключения с ними контрактов на закупку материалов и оказание услуг по разработке, производству и технической поддержке беспилотных субмарин.

Сообщается, что работы по данным контрактам планируется завершить до июля 2023 года.

По сведениям портала DefenseWorld.net, контракты заключены с такими производителями вооружений, как General Dynamics One Source, General Atomics, BAE Systems, Hamilton Sundstrand (UTC Aerospace) и другими.

Напомним, в обнародованной в начале 2018 года краткой версии «дорожной карты» Военно-морских сил США по внедрению беспилотных систем разработка подводных беспилотников была названа одним из приоритетов для американской армии.