Понедельник, 6 Августа 2018 года
20:54:28 МСК

Пентагон выделил $800 млн на разработку подводных беспилотников

Политика

Американское военное ведомство заключило контракты с 23 компаниями на разработку и создание беспилотных субмарин

Вашингтон, 6 августа 2018, 19:46 — REGNUM  Министерство обороны США заключило контракты на общую сумму около $800 млн на разработку беспилотных подводных аппаратов, передаёт 6 августа газета Stars & Stripes.

По информации издания, на минувшей неделе Пентагон отобрал 23 компании для заключения с ними контрактов на закупку материалов и оказание услуг по разработке, производству и технической поддержке беспилотных субмарин.

Сообщается, что работы по данным контрактам планируется завершить до июля 2023 года.

По сведениям портала DefenseWorld.net, контракты заключены с такими производителями вооружений, как General Dynamics One Source, General Atomics, BAE Systems, Hamilton Sundstrand (UTC Aerospace) и другими.

Напомним, в обнародованной в начале 2018 года краткой версии «дорожной карты» Военно-морских сил США по внедрению беспилотных систем разработка подводных беспилотников была названа одним из приоритетов для американской армии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военное влияние США в мире
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить