ЕС ответит на санкции США против Ирана

Брюссель, , 19:40 — REGNUM Политики Европейского союза пообещали противостоять восстановлению санкций против Ирана, введенных президентом США Дональдом Трампом, сообщает 6 августа Reuters.

Брюссель в ответ на восстановление санкций со стороны Вашингтона ввел действие закона, который должен смягчить потери, которые понесут компании содружества от американских санкций.

Напомним, ядерная сделка с Ираном была отменена президентом США Дональдом Трампом в мае 2018 года. Новые санкции, которые вступили в связи с этим в силу 6 августа, наносят экономический удар не только по Тегерану, но и по ЕС.

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