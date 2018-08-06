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ЕС ответит на санкции США против Ирана

Политика

Действия Брюсселя должны смягчить американские санкции

Брюссель, 6 августа 2018, 19:40 — REGNUM  Политики Европейского союза пообещали противостоять восстановлению санкций против Ирана, введенных президентом США Дональдом Трампом, сообщает 6 августа Reuters.

Брюссель в ответ на восстановление санкций со стороны Вашингтона ввел действие закона, который должен смягчить потери, которые понесут компании содружества от американских санкций.

Напомним, ядерная сделка с Ираном была отменена президентом США Дональдом Трампом в мае 2018 года. Новые санкции, которые вступили в связи с этим в силу 6 августа, наносят экономический удар не только по Тегерану, но и по ЕС.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Госдепа США: Трамп заставит Иран вести себя как нормальная страна

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