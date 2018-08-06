Вице-губернатор Петербурга получила представление из-за лекарств

Санкт-Петербург, , 19:28 — REGNUM Вице-губернатор Петербурга Анна Митянина получила очередное представление прокуратуры — на этот раз из-за льготных лекарств, к которым петербуржцы не могли получить доступ. О представлении говорится в ответе прокуратуры на жалобу местной жительницы Ольги Фроловой.

Речь идет о препарате «Финголимод», как поясняет петербурженка, принимать его нужно постоянно, но в июле ей не выписали рецепт, в льготной аптеке лекарство отсутствовало. «Очень быстро выяснилось, что таких, как я, немало. Сотрудник комитета по здравоохранению, к которому я обратилась за помощью, «обнадежил», сообщив, что контракт на закупку лекарства подписан, но когда лекарства поступят в аптеку, сказать не может», — написала она в соцсетях.

Контракт на поставку действительно был заключен с ООО «Медека», но его подписали еще 19 июня. К началу августа «Финголимода» еще не было в аптеках. По словам Ольги Фроловой, фармацевты отвечали ей, что ждут поставку «со дня на день», и спрашивали, встала ли она в очередь. «Финголимод» необходим для лечения рассеянного склероза и входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, определенном министерством здравоохранения на 2018 год.

Фролова обратилась в прокуратуру еще 12 июля и, наконец, получила ответ за подписью начальника отдела по надзору за соблюдением прав и свобод человека и гражданина Владислава Степанова.

Оказалось, что прокуратура внесла представление в адрес вице-губернатора Анны Митяниной, курирующей в Петербурге социальные вопросы.

В ведомстве пояснили, что у городской больницы №31 не было технической возможности выписывать «Финголимод», потому что комитет по здравоохранению внес в модуль «Льготное лекарственное обеспечение» ограничение на оформление рецептов «в случае отсутствия препаратов и медицинских изделий».

«Принимая во внимание изложенное, указанный факт нарушений требований действующего законодательства включен прокуратурой города в представление в адрес вице-губернатора Санкт-Петербурга Митяниной А.В.», — говорится в документе.

В аппарате Митяниной корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что чиновница в курсе происходящего и в данный момент находится на совещании с комитетом по здравоохранению, где будет обсуждаться в том числе и этот вопрос. В Смольном также добавили, что работа с прокурорскими представлениями входят в «текущую деятельность» комздрава, который получает их практически регулярно.

«Не могу сказать, что теперь я спокойна и проблема позади. Как и большинство людей, зависящих от льготных лекарств, я живу в страхе, что однажды я не получу важные для меня медикаменты. Я очень хочу верить, что мой опыт борьбы поможет остальным собраться с духом и силами. Надо требовать от чиновников своевременного выполнения их работы. В вопросах здоровья не стоит полагаться на случай», — заявляет Ольга Фролова.

Добавим, несколько месяцев назад Анна Митянина уже получала представление прокуратуры в связи с тем, что дети-сироты из нескольких специализированных школ не проходят необходимую диспансеризацию.