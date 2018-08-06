Трамп заявил, что готов обсудить с Тегераном «изменения иранской политики»

Вашингтон, , 19:28 — REGNUM Президент США Дональд Трамп сопроводил начало действия антииранских санкций заявлением о готовности обсуждать с Тегераном варианты согласия иранского руководства изменить свою внутреннюю и внешнюю политику, сообщает 6 августа пресс-служба президента США.

Вместе с тем глава Белого дома сообщил, что одновременно он готов к еще более широкому давлению на Иран.

«Пока мы оказываем максимальное экономическое давление на иранский режим, я остаюсь открыт к достижению сделки, которая еще шире охватит и другие злонамеренные действия иранского режима, вплоть до его ракетной программы и поддержки терроризма. США приветствуют содействие стран, присоединившихся к этим усилиям», — указано в опубликованном 6 августа заявлении Дональда Трампа.

Напомним, ранее Трамп заявил, что готов к встрече с президентом Ирана, если Хасан Роухани не будет ставить никаких условий и сам попросит о встрече.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Трамп 8 мая объявил о выходе США из многостороннего ядерного соглашения с Ираном и о восстановлении всех антииранских санкций. Остальные пять участников иранской ядерной сделки выступили и заявили, что будут соблюдать прежние условия соглашения.

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