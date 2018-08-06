Украинский политолог нашёл «потерявшегося» Петра Порошенко

Киев, , 19:10 — REGNUM Украинский политолог Ярослав Макитра нашел ранее потерявшегося президента Украины Петра Порошенко. Об этом сегодня, 6 августа, Макитра написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, что ранее украинские СМИ обратили внимание на то, что президент Порошенко пропал из поля зрения журналистов и вообще более недели не появляется на рабочем месте. Последний раз Порошенко появлялся на публике во время праздничных мероприятий по случаю 1030-летия Крещения Руси.

Украинские СМИ предположили, что Порошенко мог отправиться на отдых в Испанию, где у него есть недвижимость. Также выдвигались предположения, что Порошенко отправился на яхте по Средиземному морю к берегам Сардинии. Выдвигались версии, что президент отдыхает в каком-то секретном месте на Украине.

И вот Макитра застал Порошенко вместе с его супругой и детьми в киевском ресторане Manu. Политолог решил сфотографировать президентскую семью и выложить фотографию в сеть.

«Ужинаем с друзьями и вот такие незапланированные гости по соседству. Петр Порошенко с семьей. Возможно, это не совсем правильно, но я всё же сделал снимок. Место всё-таки публичное: киевский ресторан Manu», — пишет Макитра.