С выборов владимирского губернатора могут снять «двойного агента»

Владимир, , 19:09 — REGNUM Избирательная комиссия Владимирской области проверяет информацию о членстве кандидата в губернаторы Ивана Алтухова в двух партиях. Об этом 6 августа заявил председатель комиссии Вадим Минаев. Ранее в избирком поступило заявление, что кандидат, который баллотируется от Коммунистической партии социальной справедливости, также является членом Партии Возрождения России, сообщила «Губерния 33».

Вадим Минаев уточнил, что сейчас избирком направил запрос, ответ на который и решит судьбу кандидата.

«Если результат нашего запроса будет таким же, как в заявлении, то это означает для Алтухова только одно — аннулирование регистрации», — цитирует телеканал Вадима Минаева.

Напомним, что выборы губернатора состоятся 9 сентября. Избирком зарегистрировал пять кандидатов. Это представитель «Единой России» Светлана Орлова, выдвиженец «Коммунистической партии социальной справедливости» Иван Алтухов, Сергей Бирюков («Справедливая Россия»), Владимир Сипягин (ЛДПР) и Сергей Глумов («Патриоты России»). Муниципальный фильтр не смог пройти кандидат от КПРФ Максим Шевченко.

Выборы губернатора Владимирской области назначены на 9 сентября. На выборах губернатора Владимирской области в сентябре 2013 года с результатом 74,7% победила Светлана Орлова. При этом явка избирателей составила всего лишь 28,5%.

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