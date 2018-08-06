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Землетрясение в Индонезии: тысячи людей остались без крова

Политика

Около 100 человек погибли

Джакарта, 6 августа 2018, 19:12 — REGNUM  В результате мощнейшего землетрясения в Индонезии без крова остались тысячи человек, сообщает 6 августа Associated Press.

По данным метеорологических служб, подземные толчки были магнитудой 7 баллов. В результате инцидента погибли около 100 человек на острове Ломбок. Спасатели до сих пор не добрались до всех районов, пострадавших от действий стихии.

Напомним, сейсмическая активность в данном регионе — не первая за последнее время. Так, 29 июля здесь наблюдались аналогичные явления, в ходе которых погибли 16 человек.

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Землетрясения
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