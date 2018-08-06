За пост губернатора Кузбасса поборются шесть кандидатов

Кемерово, , 18:47 — REGNUM В досрочных выборах губернатора Кемеровской области будут участвовать шесть кандидатов. Как сообщает избирательная комиссия региона, зарегистрированы врио главы Кузбасса Сергей Цивилёв (выдвинут «Единой Россией»), секретарь областного комитета КПРФ Владимир Карпов, депутат совета народных депутатов Игорь Украинцев (от ЛДПР), депутат кемеровского горсовета Юрий Скворцов (от «Патриотов России»), уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Елена Латышенко (от «Партии Роста») и депутат горсовета Новокузнецка Татьяна Протас (от «Справедливой России»).

Ещё четверым кандидатам избирком отказал в регистрации: самовыдвиженцы Эдуард Балабан, Елена Щеклеина и Виктор Смирнов, а также Аксинья Гурьянова («Партия социальных реформ-прибыль от природных ресурсов-народу») не сдали в комиссию необходимый пакет документов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Кемеровской области пройдут 9 сентября 2018 года. Они назначены после досрочной отставки Амана Тулеева, который покинул пост 1 апреля, спустя неделю после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек. Врио главы региона был назначен Сергей Цивилёв.