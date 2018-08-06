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Министр обороны Израиля приветствует санкции США против Ирана

Политика

«Это смелое решение, память о котором останется в веках»

Тель-Авив, 6 августа 2018, 18:40 — REGNUM  Санкции против Ирана являются подтверждением намерения США бескомпромиссно бороться с иранским «режимом аятолл», заявил 6 августа министр обороны Израиля Авигдор Либерман.

Ожидается, что санкции, возобновляемые в связи с выходом американцев из ядерной сделки, вступят в силу в полночь (7:00 мск во вторник).

«Сегодня ночью начнут действовать санкции, которые правительство США наложило на Иран. Это смелое решение президента США Дональда Трампа, память о котором останется в веках, кардинально меняют позицию по отношению к Ирану», — заявил Либерман.

По словам Либермана, «соглашений и прогибов» больше не будет.

«Будет только жесткая борьба против кровавого режима аятолл, распространяющего террор, насилие и ненависть по всему Ближнему Востоку», — заявил Либерман.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 6 на 7 августа 2018 года начинают действовать антииранские санкции, в одностороннем порядке введенные Вашингтоном против Тегерана за якобы нарушения условий многосторонней ядерной сделки.

Напомним, остальные пять участников многостороннего соглашения с Ираном уже заявили о намерении сохранять сотрудничество с Тегераном на прежних условиях.

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Противостояние Ирана и США
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