Трамп подписал указ о возобновлении режима санкций против Ирана

Вашингтон, , 18:37 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает восстановление санкций против Исламской Республики Иран в два этапа. Об этом сегодня, 6 августа, сообщает телеканал RT.

Санкции против Ирана в рамках первого этапа начнут действовать уже с 7 августа. В частности, в рамках первого этапа будут возобновлены санкции на торговлю с Ираном ценными металлами и против автомобильного сектора исламской республики. Ограничения также коснутся иранской национальной валюты.

Второй этап возобновления американских санкций против Ирана начнётся 5 ноября. Тогда возобновятся санкции, связанные с энергетическим сектором Ирана. Будут также введены санкции на операции Центрального банка Ирана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп ещё в период своей предвыборной кампании в 2016 году заявлял, что политика тогдашней администрации США Барака Обамы по снятию санкций с Ирана является вредной и не отвечает интересам Вашингтона. Став президентом, Трамп полностью изменил политику США в отношении Ирана и в итоге довел ситуацию до возобновления американских санкций против исламской республики.