«Пенсионные» слушания в Госдуме посчитали альтернативой референдуму

Москва, , 18:32 — REGNUM Большие парламентские слушания по пенсионной системе в Госдуме предложили считать альтернативой референдума, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.

«Я думаю, что большие парламентские слушания можно считать профессиональной альтернативой референдума. Это уже отточенный стиль работы председателя Госдумы: Вячеслав Володин не оставляет никакого дефицита обсуждения и становится смелым политическим магнитом по самому, возможно, сложному законопроекту в истории современной Думы», — сказал первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев.

Решение о проведении больших парламентских слушаний по совершенствованию пенсионной системы показывает, что «в Госдуме максимально чувствуют общественный нерв», подчеркнул он.

Ранее о необходимости провести в Госдуме большие парламентские слушания заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Планируется, что широкое обсуждение состоится 21 августа.

Законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста, Госдума приняла в первом чтении 19 июля. Поправки к правительственной инициативе профильный комитет Госдумы по труду собирает до 24 сентября.

КПРФ обратилось в ЦИК с намерением провести всероссийский референдум по вопросу, вызвавшему широкий общественный резонанс. Формулировка вопроса не устроила ЦИК.

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