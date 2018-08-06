Понедельник, 6 Августа 2018 года
19:19:56 МСК

Назарбаев переименовал два района в Павлодарской области

Политика

В регионе появились Теренкольский и Аккулинский районы

Астана, 6 августа 2018, 18:44 — REGNUM  Президент Казахстан Нурсултан Назарбаев переименовал Качирский и Лебяжинский районы Павлодарской области в Теренкольский и Аккулинский районы соответственно, сообщили 6 августа в пресс-службе главы государства.

Указ президента Казахстана вступает в действие после официального опубликования. Решение было принято в соответствии со ст. 9 закона республики «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан».

Напомним, в середине июля Назарбаев раскритиковал новый курорт в Павлодарской области «Маралды». Глава государства отметил, что в зоне отдыха необходимо развивать туристическую инфраструктуру.

Читайте также: В Казахстане назначен глава новой Туркестанской области

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить