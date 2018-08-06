Назарбаев переименовал два района в Павлодарской области

Астана, , 18:44 — REGNUM Президент Казахстан Нурсултан Назарбаев переименовал Качирский и Лебяжинский районы Павлодарской области в Теренкольский и Аккулинский районы соответственно, сообщили 6 августа в пресс-службе главы государства.

Указ президента Казахстана вступает в действие после официального опубликования. Решение было принято в соответствии со ст. 9 закона республики «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан».

Напомним, в середине июля Назарбаев раскритиковал новый курорт в Павлодарской области «Маралды». Глава государства отметил, что в зоне отдыха необходимо развивать туристическую инфраструктуру.

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