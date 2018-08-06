Оппозиция в Зимбабве оспорит результаты выборов

Хараре, , 18:41 — REGNUM Оппозиция в Зимбабве готовится оспорить результаты недавно состоявшихся президентских выборов, сообщает 6 августа Associated Press.

Однако политики утверждают, что суды, куда они планируют обратиться, не заслуживают доверия. Также оппозиция обвинила правоохранительные органы, подавляющие акции протеста, отметив, что они действуют, исходя из чувства безнаказанности.

Напомним, недавно в Зимбабве завершились первые президентские выборы, в которых не принимал участия бывший глава государства Роберт Мугабе, отстраненный после почти 40-летнего руководства страной.

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