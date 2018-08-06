Конгрессмен выступил за санкции и против «гнусной деятельности» Ирана

Вашингтон, , 18:40 — REGNUM Санкции против Ирана необходимы для привлечения этой страны к ответственности за «гнусную деятельность», считает конгрессмен Адам Кинцингер. Комментируя в своем твиттере новость о возвращении санкций против исламской республики, политик пишет:

«Иран является крупнейшим в мире государством — спонсором терроризма и продолжает целиться на США, на наших союзников и на наши общие интересы. Эти жесткие санкции Дональда Трампа необходимы для того, чтобы привлечь Иран к ответственности за их гнусную деятельность и решительно ограничить их ядерную программу».

Как сообщало ИА REGNUM, в ЕС уже выразили свое сожаление относительно введения Вашингтоном санкций против исламской республики, а также заявили о том, что для защиты европейских компаний с 7 августа начинает действовать законодательство.