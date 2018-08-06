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В Индию прибыла правительственная делегация из Узбекистана

Политика

Заседание межправительственной комиссии пройдет с 16 по 18 августа в Ташкенте

Ташкент, 6 августа 2018, 18:31 — REGNUM  В Дели прибыла делегация из Узбекистана, в которую вошли 40 представителей министерств и ведомств республики, сообщает 6 августа издание «Новости Узбекистана».

Визит проходит в рамках подготовки к заседанию узбекско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Заседание пройдет с 16 по 18 августа в Ташкенте.

Делегация Узбекистана примет участие в трех бизнес-форумах, а также встретится с руководством министерства коммерции и промышленности Индии, министерства финансов и представителями крупных компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа Узбекистан посетила глава МИД Индии Сушма Сварадж. Индийскую делегацию принял глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов. Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества.

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