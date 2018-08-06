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МИД России уведомил посла Греции об ответных мерах на высылку дипломатов

Политика

Андреас Фриганас был вновь вызван в российский МИД

МИД России уведомил посла Греции об ответных мерах на высылку дипломатов
NVO
Посольство Греции в России

Москва, 6 августа 2018, 18:11 — REGNUM  Чрезвычайный и полномочный посол Греции в Москве Андреас Фриганас был вызван в МИД России для вручения ему ноты об ответных мерах российской стороны в связи с высылкой дипломатов Афинами, сообщает 6 августа пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Как отмечается, греческий посол был проинформирован о «принятых российской стороной зеркальных мерах в ответ на недружественные действия Афин в июле в отношении российских дипломатических сотрудников и граждан».

Напомним, 11 июля стало известно о решении властей Греции выслать из страны двух российских дипломатов и запретить въезд ещё двоим российским гражданам — якобы за их вмешательство во внутренние дела страны и попытки «подрыва национальной безопасности».

В МИД России 13 июля выразили протест в связи с действиями греческой стороны, заявив, что высылка дипломатов является «абсолютно необоснованной» и грозит нанести серьёзный ущерб двусторонним отношениям.

20 июля Андреасу Фриганасу также была вручена нота протеста в связи с последующими заявлениями официальных Афин относительно сложившейся ситуации.

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МИД России
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