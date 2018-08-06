Стратегию пространственного развития разрабатывают в Адыгее

Майкоп, , 18:05 — REGNUM В Адыгее приступили в разработке Стратегии пространственного развития. Об этом главе республики Мурату Кумпилову 6 августа на совещании доложил премьер-министр Александр Наролин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы РА.

По словам Наролина, стратегия будет учитывать три направления развития — дороги, энергетику, газообеспечение. Курировать работу будет министерство экономического развития и торговли РА, а весь проект детально планируется представить уже на ближайшем заседании правительства региона.

Мурат Кумпилов подчеркнул: документ должен обсуждаться всесторонне еще на этапе формирования.

«Данные вопросы необходимо выносить на обсуждение всех отраслевых министров. Чтобы все понимали, кто за что отвечает, с самого начала. К примеру, по газообеспечению у нас должно быть четкое понимание того, где у нас нехватка мощностей, что мы хотим развивать и что хотим получить в итоге. Стратегические задачи не должны разрабатываться в кулуарах одного ведомства, это должно быть решением коллегиального органа — кабинета министров республики», — сказал Мурат Кумпилов.

Также на совещании обсуждался ход исполнения бюджета республики: за семь месяцев бюджет исполнен на 106,5%. С начала года в консолидированный бюджет поступило более 7,1 млрд рублей, что на 581 млн больше, чем за такой же период в прошлом году. Темп роста составил 108,2%.

Другой темой обсуждения стали вопросы снижения неформальной занятости. Планируются совместные проверки контрольных органов на 1168 объектах в 59 населенных пунктах. По информации заместителя премьер-министра РА Натальи Широковой, сегодня число работающих граждан без официального трудоустройства снизилось на 19 тыс. Под контроль взяты предприятия, использующие сезонных работников.

По информации заместителя премьер-министра РА Вячеслава Сапиева, с начала года в республике насчитывалось 59 обманутых дольщиков. В течение полугода добавилось еще пять, в то же время проблемы 45 человек удалось решить. На сегодняшний день в реестре обманутых дольщиков стоит 19 граждан. Глава республики Мурат Кумпилов поставил задачу до конца года закрыть эту проблему в Адыгее, в том числе и путем превентивных мер в отношении всех застройщиков.