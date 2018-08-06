Медведев рассказал, к каким последствиям приведет вступление Грузии в НАТО

Москва, , 18:02 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев рассказал, к каким последствиям может привести возможное вступление Грузии в военный блок НАТО. Соответствующее заявление он сделал в интервью радиостанции «Коммерсант FM».

«Это может спровоцировать страшный конфликт, непонятно, зачем это надо», — сказал Медведев о возможном вступлении Грузии в Североатлантический альянс.

Напомним, генеральный секретарь военного блока НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия совершенно не должна опасаться намерения Грузии вступить в Североатлантический альянс.

Стоит отметить, что президент России Владимир Путин заявил, что Москва крайне негативно отнеслась бы к вступлению Грузии и Украины в военный блок НАТО