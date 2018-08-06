Глава Госдепа США: Трамп заставит Иран вести себя как нормальная страна

Вашингтон, , 18:05 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп заставит Иран вести себя как нормальное государство, сообщает 6 августа Al Arabia.

Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что граждане Ирана уже недовольны тем, что их правительство не выполнило свои обещания.

Напомним, в мае 2018 года президент США Дональд Трамп расторг ядерную сделку с Ираном, подписанную в 2015 году прежней администрацией президента. Соглашение подразумевало замораживание иранской ядерной программы в обмен на частичное снятие санкций.

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