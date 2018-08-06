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Города Узбекистана и Южной Кореи стали побратимами

Политика

Был подписан ряд соглашений с крупными компаниями Сеула, Инчхона, Гванжу и Хвасонга

Коканд, Узбекистан, 6 августа 2018, 17:49 — REGNUM  Хоким (глава) Ферганской области Узбекистана Шухрат Ганиев и мэр южнокорейского города Пхочхон Со Джанвон подписали меморандум об установлении побратимских связей между городами Коканд и Пхочхон, сообщили 4 августа в пресс-службе хокимията (администрации) области.

В рамках официального визита делегации Ферганской области в Южную Корею был подписан ряд соглашений с крупными компаниями Сеула, Инчхона, Гванжу и Хвасонга.

В частности, Heating Corporation примет участие в реконструкции отопительной системы в населенных пунктах Ферганской области. Совместно с UKO Global Light планируется построить завод по переработке отходов в Фергане.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе итальянская компания Waste to energy предложила хокимияту Ташкента построить завод по переработке мусора мощностью 1200 тонн в сутки.

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Политическая жизнь Узбекистана
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