Арест Кочаряна поможет сформировать оппозицию в Армении?

Ереван, , 17:45 — REGNUM Арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна может сформировать новый оппозиционный полюс в Армении, считает политолог Виген Акопян.

«Скорее не новый оппозиционный полюс, а вообще оппозиционный полюс, так как, кроме Республиканской партии Армении, никакая другая политическая сила не пытается взять эту свободную нишу», — сказал Акопян в беседе с журналистами.

По его словам, среди политических сил, которые участвуют в политических процессах, в том числе среди тех, которые заявили, что будут участвовать в выборах мэра Еревана, нет ни одной политической силы, которая заявляет, что находится в оппозиции.

«В этой связи процесс вокруг Роберта Кочаряна играет консолидирующею роль для создания оппозиционного поля», — сказал Акопян.

По мнению политолога, когда Кочарян возвращался в Армению на допрос, он не мог не предполагать развитие событий, в том числе и арест.

«Когда Роберт Кочарян заявил, что я буду бороться — это фактически означало, что он заявляет о возвращении в политику, обозначив также те политические силы, которые могут стать для него опорой. И РПА с «Дашнакцутюн» сразу откликнулись на эти намеки», — считает Акопян.

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