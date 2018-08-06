«Русские тролли» «перестали» быть виновными в атаке на президента Италии

Рим, , 17:36 — REGNUM Римская прокуратура возбудила уголовное дело по факту «информационной атаки» на формального главу государства Серджо Маттареллу, сообщает La Stampa в понедельник, 6 августа.

«Атака» была проведена в ночь с 27 на 28 мая после того, как Маттарелла отказался утвердить на посту министра экономики евроскептика Паоло Савону. Из-за этого формирование «антибрюссельской коалиции» «Лиги» и «Движения 5 звезд» было под вопросом. В Twitter призывали к импичменту президента. Позже стороны достигли компромисса, на пост министра экономики был назначен другой политик, а Савона стал министром по европейским делам.

Ранее в пятницу, 3 августа, сообщение на ту же тему опубликовала крупнейшая в Италии, оппозиционная нынешнему правительству газета Corriere della Sera. Издание утверждало, что атаку на Маттареллу в конце мая 2018 года осуществили, «вероятно, русские тролли». Доказательств русского происхождения 400 аккаунтов, с которых осуществлялась атака, не приводилось.

В понедельник La Stampa написала, что у прокуратуры нет никакой информации о «русском следе», сообщения в Twitter отправлялись из Италии. Нет информации и о «едином руководстве» информационной атакой.

Corriere откликнулась на сообщение прокуратуры следующим образом: «Таким образом к настоящему моменту возможность причастности русских кажется исключенной. Но экспертам в любом случае предстоит сосредоточиться на деятельности тех лиц, которые могли бы пытаться повлиять на избирательную кампанию накануне выборов».

Представители «Движения 5 звезд», в свою очередь, отметили, что публикации Corriere о «фейковых сообщениях из России в пользу «Лиги» и «Движения 5 звезд» сами же и являются фейковыми.