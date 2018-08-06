Из Душанбе запущен новый авиарейс в Узбекистан

Душанбе, , 17:34 — REGNUM Новый авиарейс Душанбе — Бухара запустила сегодня, 6 августа, частная таджикистанская авиакомпания «Сомон Эйр», сообщает госинформагентство «Ховар».

По данным авиаперевозчика, время в пути составит ровно один час. Билет в одну сторону обойдется в 443 сомони (2 985 рублей). Следующий рейс состоится через неделю — 13 августа.

«Бухара является одним из древних городов Республики Узбекистан с множеством архитектурных и исторических достопримечательностей. Следует отметить, что эта инициатива имеет огромное значение для Таджикистана и Узбекистана в налаживании культурных связей», — говорится в сообщении госинформагентства Таджикистана

Напомним, что прерванное в 1992 году прямое авиасообщение между Таджикистаном и Узбекистаном удалось восстановить в апреле 2017 года: между столицами стали курсировать самолеты «Узбекских авиалиний». Позже совершать перелеты между городами этих двух стран стали и таджикские авиаперевозчики. Таджикистанские самолеты с июля 2018 года летают из Душанбе в три города Узбекистана: Ташкент, Самарканд и Бухару.

Неделей ранее о планах «Сомон Эйр» запустить рейс в Бухару говорил директор Агентства гражданской авиации при правительстве Таджикистана Икром Субхонзода:

«Руководство авиакомпании ведет переговоры с авиационными властями Узбекистана. Если выдвинутые сторонами условия будут удовлетворительными, планируется начать регулярные полеты со следующей недели».

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