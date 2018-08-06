В администрации Новокузнецкого района Кузбасса вновь сменился и.о. главы

Кемерово, , 17:30 — REGNUM В администрации Новокузнецкого района Кемеровской обязанности назначен и.о. главы. Как стало известно сегодня, 6 августа, этот пост ещё 2 августа занял теперь уже экс-заместитель генерального директора ООО «Шахтоуправление Карагайлинское» Андрей Шарнин.

Как сообщили ИА REGNUM в администрации Кузбасса, Андрей Шарнин родился в городе Новосибирске. Имеет два высших образования и является кандидатом экономических наук. 49-летний Шарнин более 12 лет отработал в администрации Новокузнецкого района на различных должностях.

Напомним, должность главы администрации Новокузнецкого района стала вакантной после отставки Дмитрия Беспалова, который, по словам Цивилёва, за год пребывания в должности так и не смог завоевать доверие населения. Исполняющим обязанности главы тогда был назначен заместитель по социальным вопросам Сергей Гришин.

Как пишет «Континент Сибирь», в 2017 году до назначения Беспалова на руководящий пост Шарнин уже исполнял обязанности главы муниципального образования после того, как из-за уголовного дела за превышение должностных полномочий от должности был отстранён Евгений Манузин.