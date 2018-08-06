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В администрации Новокузнецкого района Кузбасса вновь сменился и.о. главы

Политика

На этот раз администрацию возглавил Андрей Шарнин

Кемерово, 6 августа 2018, 17:30 — REGNUM  В администрации Новокузнецкого района Кемеровской обязанности назначен и.о. главы. Как стало известно сегодня, 6 августа, этот пост ещё 2 августа занял теперь уже экс-заместитель генерального директора ООО «Шахтоуправление Карагайлинское» Андрей Шарнин.

Как сообщили ИА REGNUM в администрации Кузбасса, Андрей Шарнин родился в городе Новосибирске. Имеет два высших образования и является кандидатом экономических наук. 49-летний Шарнин более 12 лет отработал в администрации Новокузнецкого района на различных должностях.

Напомним, должность главы администрации Новокузнецкого района стала вакантной после отставки Дмитрия Беспалова, который, по словам Цивилёва, за год пребывания в должности так и не смог завоевать доверие населения. Исполняющим обязанности главы тогда был назначен заместитель по социальным вопросам Сергей Гришин.

Как пишет «Континент Сибирь», в 2017 году до назначения Беспалова на руководящий пост Шарнин уже исполнял обязанности главы муниципального образования после того, как из-за уголовного дела за превышение должностных полномочий от должности был отстранён Евгений Манузин.

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Отставки и назначения
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