Сенатор пытается объяснить Трампу, что значит незаконность

Вашингтон, , 17:35 — REGNUM Нельзя координироваться с властями чужих стран ради победы в выборах, заявил в своем твиттере сенатор Крис Мэрфи 6 августа. Сенатор прокомментировал сообщение Дональда Трампа о том, что его не беспокоит встреча его сына с адвокатом из России Натальей Весельницкой:

«Нет. Другие кандидаты не делают этого. Вы знаете почему? Потому что это незаконно. Вы не можете сознательно координироваться с иностранными правительствами, чтобы попытаться выиграть выборы. Просто и понятно».

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 года Дональд Трамп — младший встретился с адвокатом из России Натальей Весельницкой в нью-йоркском небоскребе Trump Tower. Сын главы США признался, что хотел получить компромат на Клинтон. Эти переговоры, по мнению противников Трампа, подтверждают версию о связях его предвыборного штаба с Москвой. Такие утверждения российские власти, как и сам Трамп, не раз опровергали.