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В Кузбассе назначен заместитель губернатора по здравоохранению

Политика

На этот пост назначена Елена Малышева

В Кузбассе назначен заместитель губернатора по здравоохранению
Иллюстрация: Администрация Кемеровской области
Елена Малышева с Сергеем Цивилёвым

Кемерово, 6 августа 2018, 17:05 — REGNUM  В Кемеровской области назначен исполняющим обязанности заместителя губернатора по вопросам здравоохранения. Этот пост заняла Елена Малышева, сообщили в администрации региона. Малышева в новой должности была представлена сегодня, 6 августа, на совещании в облправительстве.

По словам врио губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва, задач, поставленных перед руководством медицинского блока области много.

«Нам необходимо соответствовать вызовам современного общества и постараться сделать новый шаг в качественном обслуживании и обеспечении граждан доступной медицинской и социальной помощью», — сказал он.

По официальным данным, 47-летняя Елена Малышева уроженка города Тавда Свердловской области. Она окончила Тюменский государственный университет и Академию народного хозяйства при правительстве РФ.

С 1993 года работает с медицинскими и социальными учреждениями. Трудилась юристом управления по здравоохранению и медицинскому страхованию администрации Тюмени. Потом жила в Москве, где работала на руководящих должностях в различных компаниях. Последние два года была одним из руководителей Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД».

В 2015 году Елена Малышева была номинирована на премию «Лучший руководитель» как директор социальной компании по работе с пожилыми людьми.

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