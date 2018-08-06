Константин Затулин введен в состав Комиссии по казачеству

Севастополь, , 17:03 — REGNUM Депутат от Сочинского округа, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин посетил ряд мероприятий в Севастополе и Крыму.

В частности, депутат ГД принял участие в мероприятиях, посвященных Дню военно-морского флота России: возложил цветы к мемориалу памяти героев обороны Севастополя в Великую Отечественную войну, памятникам Екатерине Великой и адмиралу Нахимову, участвовал в Военно-морском параде и приёме Военного совета Черноморского флота.

Кроме того, Константин Затулин выступил перед севастопольскими ветеранами в Совете высших офицеров, в состав которого был приглашен войти на правах почетного члена. 3 августа депутат Государственной Думы Затулин распоряжением председателя Правительства Российской Федерации введен в состав Комиссии по казачеству, которую возглавил вице-премьер Виталий Мутко.

На этой неделе Константин Затулин проведет приёмы избирателей 9 августа в Белореченске, 10 августа в Апшеронске. Кроме того, во время предстоящей поездки в Сочи будут организованы встречи с населением. А также ожидается его участие в праздничных мероприятиях в Абхазии и Южной Осетии, посвященных 10-летию их признания Российской Федерацией.