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11 человек на место: конкурс в ЗС Ростовской области

Политика

Избирком завершил регистрацию кандидатов

Ростов-на-Дону, 6 августа 2018, 17:03 — REGNUM  667 кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Ростовской области в общей сложности зарегистрированы избирательной комиссией региона, сообщили ИА REGNUM 6 августа в пресс-службе избиркома. Процесс регистрации завершился 5 августа.

Как рассказал журналистам на брифинге председатель избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров, 536 кандидатов зарегистрированы по спискам партий — ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Единая Россия», «Народный альянс», «Коммунисты России» и «Партия пенсионеров России».

Кроме того, 131 кандидат зарегистрирован для участия в выборах по одномандатным округам: это 11 самовыдвиженцев и 120 кандидатов представляют региональные отделения политических партий (ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Единая Россия» и «Партии роста»).

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Заксобрание Ростовской области намечены на 9 сентября, единый день голосования. Всего в парламенте 60 мест.

Выборы в ЗС Ростовской области пятого созыва проходили в сентябре 2013 года. Тогда большинство, 52 мандата, получила «Единая Россия», шесть — КПРФ, два — «Справедливая Россия».

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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