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Саудиты останавливают совместные образовательные проекты с Канадой

Политика

Эр-Рияд идёт на разрыв с Оттавой

Эр-Рияд, 6 августа 2018, 17:02 — REGNUM  Саудовская Аравия заявила о приостановке всех совместных образовательных программ с Канадой. Об этом сегодня, 6 августа, сообщает телеканал «Аль-Арабия».

Напомним, ранее Эр-Рияд отозвал своего посла из Оттавы и объявил о заморозке всех новых торговых и инвестиционных транзакций с Канадой. Такое решение саудовская сторона приняла после того, как МИД Канады потребовал немедленно освободить арестованных в Саудовской Аравии правозащитниц.

Эр-Рияд расценил требование МИД Канады как вмешательство во внутренние дела королевства.

После экономического разрыва Эр-Рияд решил приостановить все совместные с Канадой образовательные проекты, а также программы по переезду саудовских студентов, учащихся в канадских университетах, в другие страны.

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