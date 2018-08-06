Саудиты останавливают совместные образовательные проекты с Канадой

Эр-Рияд, , 17:02 — REGNUM Саудовская Аравия заявила о приостановке всех совместных образовательных программ с Канадой. Об этом сегодня, 6 августа, сообщает телеканал «Аль-Арабия».

Напомним, ранее Эр-Рияд отозвал своего посла из Оттавы и объявил о заморозке всех новых торговых и инвестиционных транзакций с Канадой. Такое решение саудовская сторона приняла после того, как МИД Канады потребовал немедленно освободить арестованных в Саудовской Аравии правозащитниц.

Эр-Рияд расценил требование МИД Канады как вмешательство во внутренние дела королевства.

После экономического разрыва Эр-Рияд решил приостановить все совместные с Канадой образовательные проекты, а также программы по переезду саудовских студентов, учащихся в канадских университетах, в другие страны.