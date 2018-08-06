Пограничники из Казахстана и России задержали 150 нарушителей границы

Волгоград, , 17:15 — REGNUM В ходе рейда «Граница дружбы — 2018», который провели казахстанские и российские пограничники, были задержаны 150 нарушителей, сообщили 6 августа в пресс-службе посольства Казахстана в России со ссылкой на пограничное управление УФСБ по Волгоградской области.

В ходе рейда пограничники Казахстана и России также проверили 80 населенных пунктов, в которых проживают 10,5 тыс. человек. Нарушители границы получили штраф на общую сумму 70 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2018 года на границе Астраханской области с Казахстаном пограничники задержали иностранного гражданина, который подозревается в изнасиловании. Злоумышленника удалось задержать благодаря взаимодействию казахстанских и российских пограничников.

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