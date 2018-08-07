Разрушенное общество: ищи, кому выгодно

Вашингтон, , 06:01 — REGNUM Вопрос о ценностях, составляющих культурное ядро цивилизаций, становится всё более важным в условиях современной международной конкуренции. Почему стоит обращать внимание не только на пресловутое качество жизни, усредненное до полного обезличивания, но и на представление об образе жизни у каждой цивилизации, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Понятие социор — социально-исторический организм, выработанное советским исследователем, социологом Юрием Семеновым, может оказаться весьма интересным в нынешнюю эпоху. Образ жизни того или иного социора, определяемый ценностями и целями, организует общества, страны, народы и цивилизации. Проекты, осуществляемые социорами в своем историческом развитии, не позволяют их унифицировать, привести к удобному для внешнего оператора общему знаменателю. Не позволяют, пока живы эти системы как нечто целостное. Разрушив социор, можно превратить его в толпу атомизированных потребителей, для каждого из которых личное качество потребления будет единственным смыслом существования.

Именно такое состояние бывшего общества становится идеальным для глобальных коммерческих структур. Организуй производство и логистику по своему усмотрению, нет никакого отличия — где бы ты ни находился и куда бы ни поставлял свой товар, его купят. Близкая к современности картинка, но исчерпывает ли она всё и оставляет ли такое исчерпание маневр для непредвзятой оценки?

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