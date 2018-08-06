Почему Вашингтон глух к просьбам КНДР о смягчении санкций?

Москва, , 17:54 — REGNUM Санкции в отношении КНДР — это важнейший инструмент в политике американских «ястребов», и они не готовы их ослаблять, считает профессор сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. Об этом он заявил 6 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление Пхеньяна о необходимости снять санкции с КНДР.

«Поскольку «ястребы» в Вашингтоне хотят возвратиться к силовым мерам, для них крайне нежелательно сейчас какое-либо ослабление санкций, — отметил Ланьков. — Санкции — это их важнейший инструмент. Они понимают, что если санкции будут ослаблены, то вернуть их на прежний уровень будет невозможно, потому что такой поворот не поддержит ни Россия, ни Китай».

«Ястребы», как полагает Ланьков, считают, что только давление может привести к ядерному разоружению Северной Кореи.

«Скорее всего, они не правы, — констатировал профессор. — Даже давление не приведёт к ядерному разоружению, а в погоне за недостижимой мечтой о полном ядерном разоружении они упускают вполне реальную возможность частичного решения северокорейской проблемы, когда у Пхеньяна может остаться несколько зарядов в целях самообороны, но не более того».

Такой сценарий, как считает Ланьков, был реален несколько месяцев назад.

«Но сейчас эта возможность по ряду причин, скорее всего, упущена, хотя некоторая надежда остаётся, — добавил востоковед. — Однако в американском истеблишменте никто не собирается идти по этому пути».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) выступило с заявлением о том, что властям США нужно снять ограничительные меры с Северной Кореи для улучшения двусторонних отношений.

В КНДР отмечают, что Пхеньян завершил демонтаж ядерного полигона и перестал проводить ядерные испытания, однако Вашингтон пытается усилить давление на руководство Северной Кореи.

Кроме того, Пхеньян подчеркивает, что санкции США против КНДР могут отрицательно сказаться на налаживании отношений между двумя странами.

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