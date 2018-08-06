«КНДР идёт лишь на символические уступки, но уже требует снятия санкций»

Москва, , 17:52 — REGNUM Северная Корея ещё не сделала никаких значимых и серьёзных уступок в деле разоружения, считает профессор сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. Об этом он заявил 6 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя призыв Пхеньяна снять санкции с КНДР ввиду «добрых намерений», которые она продемонстрировала.

«КНДР заявила о том, что она ввела односторонний мораторий на ядерные испытания и запуски ракет, — отметил Ланьков. — Но этот мораторий в принципе может быть отменён буквально даже не росчерком пера, а просто парой слов, сказанных Ким Чен Ыном в телефонную трубку».

При этом эксперт отметил, что хотя Северная Корея и взорвала часть своего ядерного полигона, но при этом туда не допустили технических специалистов, в том числе и из нейтральных стран.

«Поэтому, что там реально было взорвано, никто не знает, — констатировал Ланьков. — Была показана красивая картинка. В любом случае эти тоннели на полигоне, как уже стало давно известно, были неисправными — там произошли обрушения, и дело уже шло к их закрытию. КНДР пытается делать символические уступки, не делая никаких необратимых шагов, не сдавая никаких ключевых элементов своего ракетно-ядерного комплекса. И требует за это ослабления санкций. Понятно, что такое предложение никакого восторга у США не вызовет и будет отвергнуто».

В то же время профессор подчеркнул, что даже если бы КНДР пошла на реальные уступки, вознаграждения, скорее всего, всё равно бы не получила.

«Они выступили с нереальным требованием, чтобы их вознаградили за то, что они практически ничего не сделали, — сказал Ланьков. — Но проблема в том, что если бы они сделали всё и даже больше, их всё равно бы не вознаградили».

Напомним, что, по данным агентства Reuters, почерпнутым из конфиденциального доклада ООН, КНДР продолжает развивать свои ядерную и ракетную программы, нарушая санкции ООН.

В частности речь идёт о попытках продажи Северной Кореей вооружения странам Ближнего Востока и Африки, в том числе мятежникам-хуситам в Йемене. Также КНДР подозревают и в продолжении военного сотрудничества с Сирией, как и в экспорте текстильной продукции на сумму более 100 млн долларов.

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