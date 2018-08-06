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«КНДР идёт лишь на символические уступки, но уже требует снятия санкций»

Политика

Востоковед объяснил, почему США отказывают прекращать экономическое давление на КНДР

«КНДР идёт лишь на символические уступки, но уже требует снятия санкций»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Трамп vs Ким, КНДР, США

Москва, 6 августа 2018, 17:52 — REGNUM  Северная Корея ещё не сделала никаких значимых и серьёзных уступок в деле разоружения, считает профессор сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. Об этом он заявил 6 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя призыв Пхеньяна снять санкции с КНДР ввиду «добрых намерений», которые она продемонстрировала.

«КНДР заявила о том, что она ввела односторонний мораторий на ядерные испытания и запуски ракет, — отметил Ланьков. — Но этот мораторий в принципе может быть отменён буквально даже не росчерком пера, а просто парой слов, сказанных Ким Чен Ыном в телефонную трубку».

При этом эксперт отметил, что хотя Северная Корея и взорвала часть своего ядерного полигона, но при этом туда не допустили технических специалистов, в том числе и из нейтральных стран.

«Поэтому, что там реально было взорвано, никто не знает, — констатировал Ланьков. — Была показана красивая картинка. В любом случае эти тоннели на полигоне, как уже стало давно известно, были неисправными — там произошли обрушения, и дело уже шло к их закрытию. КНДР пытается делать символические уступки, не делая никаких необратимых шагов, не сдавая никаких ключевых элементов своего ракетно-ядерного комплекса. И требует за это ослабления санкций. Понятно, что такое предложение никакого восторга у США не вызовет и будет отвергнуто».

В то же время профессор подчеркнул, что даже если бы КНДР пошла на реальные уступки, вознаграждения, скорее всего, всё равно бы не получила.

«Они выступили с нереальным требованием, чтобы их вознаградили за то, что они практически ничего не сделали, — сказал Ланьков. — Но проблема в том, что если бы они сделали всё и даже больше, их всё равно бы не вознаградили».

Напомним, что, по данным агентства Reuters, почерпнутым из конфиденциального доклада ООН, КНДР продолжает развивать свои ядерную и ракетную программы, нарушая санкции ООН.

В частности речь идёт о попытках продажи Северной Кореей вооружения странам Ближнего Востока и Африки, в том числе мятежникам-хуситам в Йемене. Также КНДР подозревают и в продолжении военного сотрудничества с Сирией, как и в экспорте текстильной продукции на сумму более 100 млн долларов.

Читайте ранее в этом сюжете: Северная Корея продолжает развитие ядерной программы, вопреки санкциям ООН

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Ядерная программа Северной Кореи
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