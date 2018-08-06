Иран провел военные учения в Персидском заливе

Тегеран, , 16:48 — REGNUM Вооруженные силы Ирана провели военные учения в Персидском заливе, сообщает 6 августа Kurdiastan.ru.

Представитель Корпуса Стражей Исламской революции Рамезан Шариф заявил, что целью маневров было поддержание вооруженных сил на должном уровне, так как всегда вероятны авантюры со стороны противников.

Напомним, ситуация на территории Персидского залива в последние месяцы ухудшилась. Причиной тому стала позиция США, вышедших из ядерного соглашения.

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