Понедельник, 6 Августа 2018 года
17:42:24 МСК

Иран провел военные учения в Персидском заливе

Политика

Цель – поддержание должной боеспособности

Тегеран, 6 августа 2018, 16:48 — REGNUM  Вооруженные силы Ирана провели военные учения в Персидском заливе, сообщает 6 августа Kurdiastan.ru.

Представитель Корпуса Стражей Исламской революции Рамезан Шариф заявил, что целью маневров было поддержание вооруженных сил на должном уровне, так как всегда вероятны авантюры со стороны противников.

Напомним, ситуация на территории Персидского залива в последние месяцы ухудшилась. Причиной тому стала позиция США, вышедших из ядерного соглашения.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Ирана: в изоляции оказался не Иран, а его противники

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ядерная программа Ирана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить