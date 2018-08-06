Лужков добавил остроты: выборы мэра Москвы

Москва, , 16:37 — REGNUM В борьбе за кресло столичного градоначальника наметился неожиданный поворот. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков назвал «безумием» выдвижение бизнесмена Михаила Балакина на пост руководителя мегаполиса. Ранее бывший владелец печально прославившейся строительной компании СУ-155 Михаил Балакин стал пятым кандидатом на пост мэра Москвы, выборы которого состоятся уже в следующем месяце, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ранее Мосгоризбирком снял с регистрации кандидата в мэры Москвы Михаила Балакина, поскольку часть муниципальных депутатов в последний момент отозвала свои подписи в его поддержку. Однако бизнесмен опротестовал данное решение в суде и смог добиться того, что его вновь включили в список официальных участников выборов.

Как заявил в интервью журналистам Лужков, Балакин является тем человеком, который достоин внимания сотрудников правоохранительных органов, а не поста градоначальника. Кроме того, экс-мэр столицы поспешил категорически опровергнуть свое покровительство в отношении Балакина, заметив, что тот является, скорее, антиподом, а не тем человеком, которого поддерживает мэр Москвы. Лужков также рассказал, что с Балакиным не виделся лет десять, заметив, что отсутствие договоренностей является характерной чертой этого человека. Также экс-мэр столицы назвал кандидата «подонком», посчитав, что это наиболее подходящая характеристика последнего.

Появление Балакина на политическом горизонте для многих оказалось полной неожиданностью. «СУ-155», которую он возглавлял, являлась строительной компанией № 1 в России. Однако вскоре процветающая структура рухнула. По мнению экспертов, «СУ-155», судя по всему, погубила неверная модель ведения бизнеса. В частности, имея в активе около полусотни предприятий по производству строительных материалов и десятки тысяч человек персонала, компания сделала ставку на загрузку мощностей, а не на прибыль. Итог этой истории оказался печальным — квартиры почти для 30 тысяч дольщиков сегодня достраивает санатор «СУ-155» — банк «Российский капитал», а в отношении топ-менеджеров компании возбуждены уголовные дела.

Вместе с тем именно Балакин считался достаточно близкой к прежним столичным властям фигурой. Достаточно взглянуть на его трудовую биографию. Так, Михаил Балакин в 2000 году получил пост начальника оперативно-распорядительного управления реализации городских программ стройкомплекса Москвы, спустя два года он становится руководителем управления оперативного контроля и координации выполнения градостроительных программ строительного комплекса столицы. В 2014 году Балакин был избран депутатом Мосгордумы. Кроме того, нынешнего кандидата часто связывают с Владимиром Ресиным, тогдашним заместителем Юрия Лужкова, курирующего сферу строительства. Впрочем, Балакин и сам не скрывал своих добрых отношений с Ресиным. В интервью «Ведомостям» в минувшем июле Балакин рассказал, что работал «под непосредственным руководством Владимира Иосифовича» и что последний «всегда помогал строителям, которые работали добросовестно». К слову, успех «СУ-155» некоторые связывают с тем, что покровительство Балакину якобы оказывал Юрий Лужков и его супруга, бывшая глава строительной компании «Интеко» Елена Батурина. После отставки Лужкова бизнес Балакина, похоже, стремительно пошел ко дну. Впрочем, сам Балакин отмечал, что «московские власти всегда поддерживали компанию, и кризис в компании вовсе не был связан с приходом Собянина».

Некоторые эксперты полагают, что необходимо разделять Юрия Лужкова и Елену Батурину. Вполне возможно, что у каждого из них — свой взгляд на столичную политику.

Генеральный директор аналитического центра Polit. Generation Ярослав Игнатовский предполагает, что «с Лужковым просто не договорились».

«Он же понимает, что попытались воспользоваться его именем. Для Балакина демарш Лужкова — только в плюс. Для него вообще любое упоминание, даже скандальное, на руку. Его задача — собрать максимальное количество внимания к собственной персоне», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что Балакин «вправе считать себя лужковским человеком».

«Во всяком случае, его бизнес появился и развился именно в те времена. И это факт», — констатировал Игнатовский.

По мнению руководителя информационно-аналитического агентства «Национальный Эксперт» Михаила Белого, «Балакин, возможно, и не пытался договариваться с Лужковым».

«На самом деле сам факт договоренности ему не особо нужен. Он ничего не дает. Да, риск возникновения скандала был изначально заложен. С другой стороны, произошедший скандал не наносит кандидату особого имиджевого ущерба. Скорее — наоборот», — подчеркнул Белый.

Кампания Балакина построена на парадоксах и далеко не всегда коррелирует с реальностью, считает политолог Дмитрий Михайличенко.

«Сам кандидат позиционирует себя как лужковский, однако очевидно было, что сам Лужков его не поддержит. Полагаю, у сопровождающей его команды политтехнологов и пиарщиков изначально была задача заставить Лужкова сказать что-либо о персоне Балакина. Причем тональность комментария здесь играет вторичную роль, важно, чтобы экс-мэр хоть как-то прореагировал на фигуру Балакина и его выдвижение. Это и было достигнуто, соответственно, были получены дополнительные импульсы для общественного резонанса по этому поводу» — считает Михайличенко.

Эксперт Центра прикладных исследований и программ Олег Иванов считает, что Балакин «скорее всего, является кандидатом-спойлером действующего мэра».

«На это все указывает: от разнарядки «сверху» по сбору муниципальных подписей до манипуляций с псевдоотказом Мосгоризбиркома в его регистрации. Ну и «Союз горожан», выдвинувший Балакина, возглавляет известный политтехнолог Вячеслав Смирнов, имеющий близкие отношения с различными властными структурами. Цель Балакина — попытаться оттянуть на себя голоса кандидатов от оппозиции. Соответственно, скорее всего, в качестве своей стратегии он выберет их критику», — сказал Иванов в разговоре с ИА REGNUM.

По мнению главы Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, Балакина воспринимали как кандидата от старого мэра, «этакое противопоставление Москвы Лужкова и Москвы Собянина».

«И тот факт что Лужков не просто отрекается от поддержки, но и называет его подонком, говорит об обострении стадии конфликта между ними. Интересно, что если Балакин и вправду кандидат Ресина, то это означает попытку выведения своего человека против новых строительных олигархов, пришедших при Собянине», — сказал Гращенков.

Он полагает, что речь идет о битве за ресурсы для реновации.

«Мнимая поддержка Лужкова — хороший политтехнологический шаг. Многие москвичи теперь с теплотой вспоминают Юрий Михайловича, а значит, кандидат который бы ассоциировался с ним, мог бы рассчитывать на стартовые 5−10% голосов», — заключил Гращенков.

Впрочем, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников полагает, что технологи, работающие над образом бывшего владельца строительной компании «СУ-155», «не нашли в его прошлом никакой другой изюминки, чтобы продать ее избирателю, кроме как связать в информационном пространстве фамилии Балакина и Лужкова».

«Конечно, это вносит хоть какой-то элемент игры в избирательную кампанию. Однако бывший московский градоначальник давно отошел от большой политики, и его неучастие в федеральных и столичных играх — одно из условий безопасности и его самого, и его жены, и их общего бизнеса. С его стороны, нарушать эти договоренности нет никакого смысла и ни малейшего повода», — сказал Солонников.

Напомним, выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября в Единый день голосования. На пост мэра претендуют действующий градоначальник Сергей Собянин, Вадим Кумин — в прошлом депутат Мосгордумы и Госдумы (КПРФ), Михаил Дегтярев (ЛДПР) — депутат Госдумы, председатель думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, Илья Свиридов («Справедливая Россия») — глава Таганского района Москвы. На мэрскую должность претендует также депутат Мосгордумы Михаил Балакин, однако его участие в этих выборах еще под вопросом.

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