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В Екатеринбурге распределят время радиоэфира для кандидатов в гордуму

Политика

Жеребьёвку 7 августа проведёт городской избирком

Екатеринбург, 6 августа 2018, 16:45 — REGNUM  В Екатеринбурге пройдёт жеребьёвка по распределению времени радиоэфира для кандидатов в депутаты городской думы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Екатеринбурга.

Время будет представлено кандидатам и представителям прошедших регистрацию партий в эфире Екатеринбургской радиокомпании «Радио Екатеринбург». Жеребьёвка состоится в мэрии 7 августа в 10:00 по местному времени (08:00 по мск). Участвовать в распределения эфирного времени могут кандидаты, их уполномоченные представители и доверенные лица, а также уполномоченные представители избирательных объединений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге завершилась регистрация кандидатов в депутаты городской думы. По единому избирательному округу на выборах будут участвовать кандидаты от семи партий, а по одномандатным городским округам были зарегистрированы 104 кандидата от избирательных объединений и 11 самовыдвиженцев.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге завершилась регистрация кандидатов на выборы в гордуму

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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