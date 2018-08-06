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Боевики ИГИЛ* вновь угрожают Мосулу

Политика

ИГИЛ* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Боевики ИГИЛ* вновь угрожают Мосулу
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Террорист

Багдад, 6 августа 2018, 16:33 — REGNUM  Боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вновь угрожают Мосулу, сообщает 6 августа Kurdistan.ru.

Экс-глава провинции Ниневия Атиль аль-Нуджаифи отметил, что террористические группировки вновь начали проявлять активность у иракско-сирийской границы.

По мнению отставного политика, если деятельность «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не будет пресечена, то это чревато пробуждением спящих в Мосуле ячеек.

Напомним, Мосул долгое время был главным форпостом террористов в Ираке, именно здесь боевики провозгласили о создании халифата в 2014 году. Город был отбит у террористов с серьезными издержками для мирных жителей.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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