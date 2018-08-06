МИД назвал перечень обязанностей Стивена Сигала на посту спецпредставителя

Москва, , 16:26 — REGNUM В МИД России рассказали о перечне обязанностей актёра Стивена Сигала в рамках должности спецпредставителя ведомства по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия.

«Предполагается, что в новом качестве Стивен Сигал будет содействовать проработке и реализации различных проектов двустороннего сотрудничества в сфере культуры, искусства, науки, образования, спорта, общественных и молодёжных обменов, участвовать в соответствующих мероприятиях на российской территории и за рубежом, поддерживать контакты с американскими партнёрами», — сообщили 6 августа в пресс-службе МИД.

Кроме того, по информации ведомства, Стивен Сигал присоединится к усилиям по сохранению связанных с Россией памятных мест на территории Соединённых Штатов, а также изучению и популяризации наследия Русской Америки и других страниц общей истории двух стран.

В МИД уточнили, что актёр не будет получать жалования за работу в должности спецпредставителя, поскольку подобного рода деятельность «не предусматривает материального вознаграждения и нацелена на укрепление прямых контактов, взаимопонимания и доверия между народами России и США».

Напомним, ранее получивший российское гражданство Стивен Сигал 4 августа был назначен спецпредставителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

Читайте также:Сигал о назначении на пост спецпредставителя МИД РФ: «Я глубоко польщен»