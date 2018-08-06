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Сенатор США: Постараюсь заняться упрощением въезда в США для депутатов

Политика

В Госдуме и Совфеде прошли встречи российских и американских парламентариев

Москва, 6 августа 2018, 16:20 — REGNUM  Американский сенатор Рэнд Пол намерен способствовать снятию ограничений для депутатов Госдумы на въезд в США, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.

«Я постараюсь сделать всё, что в моих полномочиях, чтобы улучшить ситуацию», — заявил Пол на встрече с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким (ЛДПР).

Сенатор отметил, что снятие въездных ограничений станет первым шагом в налаживании диалога между парламентариями РФ и США.

«Я постараюсь этим заняться, чтобы вы (парламентарии) могли свободно приезжать в нашу страну», — отметил Пол.

Отметим, что сенатор Пол известный противник политики давления, проводимой администрацией США.

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Российско-американские отношения
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